Fachin suspende isenção em importação de armas

O ministro Luís Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou a decisão do governo federal de zerar o imposto de importação de armas, que começou a vigorar na semana passada. A medida atende a pedido do Partido Socialista Brasileiro (PSB).



Segundo a CNN Brasil, Fachin determinou ainda que o presidente do Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia seja notificado a respeito da suspensão da medida. A manutenção da liminar do ministro, que começa a valer nesta segunda-feira (14), depende de análise do plenário virtual da Corte, conforme solicitação de Fachin.