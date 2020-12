Anvisa diz que levará até 10 dias para avaliar pedidos de uso emergencial

A análise de pedidos para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 será feita em um prazo de até 10 dias, segundo informou nesta segunda-feira (14), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo um site de notícias do Globo, o prazo de 10 dias não tem relação com as 72 horas previstas na chamada Lei Covid, que é o tempo para que a Anvisa se manifeste nos casos em que o imunizante já tiver registro em uma das quatro agências internacionais de referência.

O prazo também não tem ligação com os 60 dias já citados por representantes do governo para análise dos pedidos de registro definitivo.

O órgão afirmou que ainda não recebeu pedidos de uso emergencial e que "está trabalhando em tempo integral", esquema que também será mantido nas semanas de Natal e Ano Novo.