Exército gastou mais de R$ 1 milhão na produção de cloroquina em 2020

De acordo com o UOL, a última vez que a produção do medicamento foi solicitado pelo Exército foi em 2017 e foi gasto R$ 43,4 mil para 259.470 compridos. A cloroquina não possui eficácia comprovada contra o novo coronavírus segundo a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), no entanto, se tornou aposta do governo de Jair Bolsonaro para enfrentar a pandemia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.