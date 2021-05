Ex-presidente Lula reúne com presidente do Senado nesta quinta

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta quinta-feira (06) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que informou que será apenas uma visita institucional, sem pauta pré-marcada.

Conforme o IG, Lula está em Brasília e participa desde segunda-feira de reuniões com políticos e diplomatas visando as eleições de 2022. Ainda de acordo com o site, o ex-presidente também tenta organizar uma pauta com parlamentares, ao incentivar a mudança do valor do auxílio emergencial para R$ 600.