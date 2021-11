Ex-governador de Goiás, Iris Rezende morre após mais de 3 meses internado

Ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende morreu por volta da meia-noite de terça-feira (9), após mais de três meses internado. Aos 87 anos, ele estava tentando se recuperar de um acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu em agosto, na capital.

O político foi internado no dia 6 de agosto após sentir fortes dores de cabeça e, no mesmo dia, passou por um procedimento cirúrgico para conter uma hemorragia na cabeça. A equipe médica que o acompanha avaliou que a operação foi bem-sucedida.

O político passou as últimas semanas no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP). Por meio de nota enviada, a assessoria informou que, no último sábado (6), ele foi submetido a intubação para tratar uma forte infecção. Desde então, seu quadro piorou.

Segundo a assessoria do político, o corpo será velado no Palácio das Esmeraldas, a partir das 8h. O sepultamento será no cemitério Santana, em Goiânia, e está previsto para as 17h.