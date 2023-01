Estudante morre após ser estuprada e ter pescoço quebrado em calourada

Janaína da Silva Bezerra, de 21 anos, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí, morreu neste sábado (28), após ter sido estuprada e ter o pescoço quebrado.

De acordo com o Uol, o crime aconteceu durante uma calourada, ocorrida no prédio da universidade. De acordo com o laudo do Instituto de Medicina Legal do Piauí, foram apontados indícios de violência sexual contra Janaína e a causa da morte foi um “trauma raquimedular por ação contundente”. A lesão pode ter sido causada por pancada, de acordo com a médica legista. O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Francisco Baretta, afirmou que houve estupro.

Um homem de 29 anos que estava com a vítima foi preso suspeito de feminicídio e estupro. Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito, que também é aluno de mestrado em matemática na universidade, afirmou que conhecia a vítima e que teriam "ficado" em outras ocasiões.Ele disse ainda que ambos estavam em uma calourada na UFPI e que, por volta das 2 horas da madrugada, teria convidado a jovem para ir a um corredor. Em seguida, foram a uma das salas de aula onde, segundo depoimento do suspeito, "praticaram sexo consensual e que, após a prática sexual, a vítima teria ficado desacordada”. O suspeito afirma ainda que ficou ao lado da vítima e que por volta das 9h, solicitou socorro e a vítima foi levada ao hospital, onde a morte foi constatada.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito.