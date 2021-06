Esposa de médico preso no Egito diz que o perdoa e que prisão é uma lição

Victor foi preso após divulgar em seu Instagram um vídeo com comentários sexistas a uma vendedora muçulmana. “Vocês gostam é do bem duro. Comprido também fica legal, né?”, disse ele em tom irônico enquanto comprava um papiro, folha de madeira.

“Muitas pessoas, principalmente mulheres, me julgaram por perdoá-lo. Mas, o fato de perdoá-lo não quer dizer que não iremos repreender o erro dele. No entanto, é inevitável que o amor leve ao perdão. Tenho certeza de que nada acontece sem um motivo. E creio que isso foi realmente uma lição de evolução para ele”, afirmou.

A mulher do médico Victor Sorrentino, Kamila Monteiro, afirmou que perdoa o marido, que está preso no Egito acusado de assédio verbal.

