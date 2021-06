Casal gasta R$ 20 mil em viagem aos EUA para tomar vacina contra Covid

Um casal de Sorocaba (SP) decidiu gastar mais de R$ 20 mil para viajar aos Estados Unidos para tomar a vacina da Johnson & Johnson, aplicada em dose única, no país norte-americano. As informações são do G1.

Maria Lígia Reze Pedro, de 63 anos, e Gabriel Pedro Júnior de 65, fizeram a viagem no começo de abril, quando a campanha de vacinação ainda não tinha chegado às faixas etárias deles no Brasil.

O casal nasceu em Sorocaba e se mudou para os EUA em 1998, quando Gabriel foi transferido para uma unidade norte-americana da empresa para a qual trabalha. Desde então, os dois se dividem entre Nova Jersey e São Paulo (SP).

No início de 2020, Maria Lígia e Gabriel, que têm o Green Card americano, decidiram retornar ao Brasil para rever a família. Pouco tempo depois, a pandemia do coronavírus chegou ao país.

O casal permaneceu em São Paulo até abril deste ano, quando embarcou de volta aos EUA para garantir a vacina contra a doença. Após receberem o imunizante, os dois retornaram à capital paulista.

A viagem a Miami, na Flórida, com foco na vacinação durou cinco dias. Considerando as passagens aéreas, o hotel e o carro alugado, Maria Lígia calcula ter desembolsado cerca de US$ 4 mil, ou seja, mais de R$ 20 mil.