Especialista dá dicas de como não cair no golpe do FGTS no Caixa Tem

Por ser fácil de acessar e conhecido por milhões de brasileiros, o Caixa Tem é um alvo corriqueiro de criminosos interessados em roubar o saque-extraordinário do FGTS. Um novo golpe vem acontecendo no aplicativo, utilizando dados dos usuários para sacar até R$1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 2022, como explica Ricardo Galvão, doutor em finanças.

“O ataque mais comum é conhecido como engenharia social, que consiste em obter dados pessoais que permitam o acesso total à conta do usuário. Para roubar a senha dos usuários, os criminosos costumam enviar mensagens SMS falsas informando que a senha do aplicativo expirou e disponibilizando um link que leva a um website falso semelhante ao do banco. Ao digitar a senha no referido site falso, o cliente fornece aos criminosos o login e a senha do seu aplicativo, sendo o bastante para que perca todo o dinheiro que lá está depositado”, esclarece o professor.

Muitas pessoas têm se sentido inseguras com esse novo golpe. Por isso, o especialista traz dicas importantes, orientando como não cair na ação dos criminosos. “Para evitar o golpe explicado, basta que o usuário não clique em links recebidos via WhatsApp ou SMS, por mais que pareçam verdadeiros. Em caso de dúvidas, acesse o aplicativo diretamente pelo telefone sem clicar em nenhum link. Por fim, evite receber ajuda de terceiros e recorra aos funcionários do banco nos horários em que a agência estiver aberta. Seguindo as dicas apresentadas, será prático e rápido aproveitar as funcionalidades do aplicativo Caixa Tem”, conclui.