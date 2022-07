Mulher perde parte do nariz após passar por procedimento estético com dentista

Além dos danos na aparência, Elielma ficou com a respiração comprometida e precisa usar um alargador, cao contrário, a narina fecha e ela se sufoca. A mulher que afirma ter procurado o procedimento para aumentar a autoestima, agora sofre com a mutilação, só sai de casa usando máscara e desistiu de trabalhar na área que estética, em que se formou, por medo de mutilar alguém.

“Me sensibilizei bastante com o problema dela. Custeei os medicamentos e tratamentos posteriores com outros colegas. Nunca a deixei desamparada em termos financeiros e acompanhei de perto seu tratamento posterior ao ocorrido. Infelizmente, nós, profissionais da área, estamos sujeitos a intercorrências que não são da nossa vontade”, diz Igor.

O tecido do nariz começou a encher de bolha e a necrosar e como o profissional viu que a situação era grave, a levou um hospital. Desde então, a mulher tem passado por uma série de cirurgias, perdeu parte do nariz e já se submeteu a vários procedimentos de reconstrução.

Na época, ela fechou um pacote de procedimentos com ele, mas poucos depois da cirurgia no nariz, percebeu que algo estava errado. Em entrevista ao G1, ela disse que o nariz começou a queimar e doer e voltou a clínica de Igor após receber orientações dele por telefone.

