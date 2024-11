Enem: algumas doenças e problemas logísticos permitem reaplicação

Quem faltou o primeiro dia do Enem por causa de doenças previstas no edital, ou por problemas logísticos, pode solicitar para refazer o exame nos dias 10 e 11 de dezembro. Haverá apenas uma reaplicação das provas do Enem 2024.

O pedido deverá ser feito pela Página do Participante, entre 11 e 15 de novembro. As solicitações e a documentação apresentada serão analisadas, individualmente, pelo Inep.

Entre as doenças listadas no edital com permissão para reaplicação da prova estão coqueluche, difteria, meningite e tuberculose. Já os problemas logísticos incluem desastres naturais e falta de energia elétrica no local da prova.

Em caso de problemas de saúde, é preciso incluir atestado médico com assinatura e identificação do profissional de saúde, com respectivo registro no Conselho Regional de Medicina, além da Classificação Internacional de Doença, o CID 10. Quem estiver internado deve anexar declaração da unidade de saúde.

A reaplicação das provas do Enem 2024 também terá 180 questões objetivas de quatro áreas do conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática.

Os resultados das provas de reaplicação do Enem 2024 serão divulgados junto com os das provas regulares, em 13 de janeiro de 2025.

Com informações da Agência Brasil