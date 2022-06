Encceja: Inep divulga resultado de atendimento especial e nome social

O Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulgou nesta quinta-feira o resultado das solicitações de atendimento especializado ou tratamento por nome social no Encceja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos de 2022.

As Secretarias de Educação e os Institutos Federais utilizam o Encceja para certificar a conclusão dos estudos de pessoas que estão fora do ensino regular.

No caso do ensino fundamental, é obrigatório ter, no mínimo, 15 anos de idade e para o ensino médio, 18 anos.

A prova consiste em questões ligadas a competências, habilidades e saberes adquiridos dentro da escola e também, fora dela.

O exame é realizado pelo Inep desde 2002 e serve de parâmetro para políticas de melhoria da qualidade na educação de jovens e adultos, e fornece indicadores sobre o sistema educacional brasileiro.

Para conferir o status da solicitação, os inscritos devem possuir login e senha na plataforma Gov.BR. Em caso de solicitação negada, o pedido de recurso pode ser feito até o dia 14 de junho. Neste caso, o resultado será divulgado no dia 17 de junho.

As provas do Encceja serão aplicadas no dia 28 de agosto.