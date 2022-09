Empresário é fuzilado com 35 tiros dentro de Porsche ao sair de academia

Câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário Luiz Cláudio Mazzuca Filho, 35, é morto com 35 tiros de fuzil e pistola ao sair de uma academia e Ribeirão Preto (SP), na noite dessa quinta-feira (29).

Empresário é morto com tiros de fuzil dentro de Porsche no interior de SP pic.twitter.com/DJM8cruc8H — Babilônia (@hamudaniel19) September 30, 2022

Nas imagens, Mazzuca se despede da namorada e entra em sua Porche enquanto a mulher vai para o carro branco, e começa a manobrar para deixar o local. Nesse momento, os pistoleiros chegam em um carro e param atrás do carro da vítima efetuando vários disparos.

Aos menos 35 tiros atingiram Mazzuca, que morreu no local. A namorada não ficou ferida e uma funcionária da academia que saía do local no momento do ataque foi atingida por dois tiros no quadril e no braço. A mulher foi socorrida e está internada com estado de saúde estável.

O empresário é bastante conhecido na cidade, pois é dono de um bar badalado e de uma concessionária de carros de luxo.