Carro de ex-mulher de Bolsonaro é apedrejado e casa é pichada

O carro da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, que é candidata a deputada distrital, foi apedrejado no Lago Azul, região nobre de Brasília. A casa de Cristina, onde ela mora com o filho 04 do presidente, Jair Renan, também foi pichada.

Carro de Cristina Bolsonaro apedrejado pic.twitter.com/7p7z4NVCSw — Aleatorio (@aleatorio026) September 30, 2022

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança do presidente e de seus familiares, foram ao local.

Jair Renan publicou no stories do Instagram a imagem da fachada de sua casa pichada com os dizeres: “morte ao Bolsonaro” e comentou: “"Picharam a porta da minha casa em represália não só a minha mãe que é candidata a deputada distrital, que automaticamente se percebe o ódio entregue gratuito a família Bolsonaro”, escreveu ele.