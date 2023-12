Empregada doméstica morre ao cair no poço de elevador no primeiro dia de trabalho

O socorro ainda foi acionado e a equipe médica ainda tentou reanimar a vítima, mas não teve sucesso. Juliane sofreu ferimentos gravíssimos e morreu na hora. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela polícia.

A jovem tinha acabado de encerrar seu primeiro dia de trabalho como empregada doméstica em um dos apartamentos, quando o acidente ocorreu. Julian despencou do quarto andar do edifício.

Juliane Lima Gonçalves, de 29 anos, morreu ao despencar dentro do poço do elevador de um prédio de classe média alta no bairro de Pituba, em Salvador, no Ceará, nessa segunda-feira (18).

