Embraer sofre ataque cibernético e investiga ação e impactos

A Embraer emitiu comunicado informando que seus sistemas de tecnologia da informação sofreram um ataque cibernético que resultou na divulgação, na madrugada de ontem (30), de dados atribuídos à companhia. Segundo a empresa, o ataque ocorreu no último dia 25 e deixou sem acesso um ambiente de arquivos da companhia.

“Em razão do ocorrido, imediatamente a companhia iniciou os procedimentos de investigação e resposta ao evento, bem como procedeu proativamente ao isolamento de alguns de seus sistemas para proteção do ambiente, acarretando impacto temporário em algumas operações”, diz o texto do comunicado, divulgado nesta segunda-feira.

De acordo com a Embraer, a empresa está operando com alguns sistemas em regime de contingência, o que não causa impactos relevantes sobre suas atividades.

“A Companhia está empreendendo todos os seus esforços para investigar as circunstâncias do ataque, avaliar se existem impactos sobre seus negócios e terceiros, e determinar as medidas a serem tomadas”.