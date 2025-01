Em conversa com brothers, Maike alerta sobre telefone sem fio no BBB

Diogo Almeida, que também estava no quarto, disse que concorda com os perigos. Para os brothers, é algo que pode trazer confusões na casa.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Durante uma conversa no Quarto Fantástico, Maike conversou com Edilberto e Diogo Almeida sobre os cuidados do telefone sem fio dentro da casa mais vigiada do brasil, a do BBB 25.

