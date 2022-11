Em 2027, presidente eleito vai ser empossado em nova data

Desde a Constituição de 1988, as cerimônias de posse dos novos chefes do poder executivo, no Brasil, passaram a ser no dia primeiro de janeiro.

Mas, a partir de 2027, o presidente eleito vai ser empossado no dia 5 de janeiro. Já os governadores assumem no dia 6. A mudança é resultado de uma emenda à constituição aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado.

A alteração teve muito a ver com as relações internacionais. Como o primeiro dia do ano é uma data concorrida, sempre foi um desafio contar com a presença de representantes de outros países nas posses presidenciais brasileiras, como explicou o cientista político Márcio Coimbra.

O primeiro presidente a assumir o cargo no primeiro dia do ano foi Fernando Henrique Cardoso, em 1955.

Antes dele, Fernando Collor de Melo, o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar, assumiu no dia 15 de março de 1991. Mas Márcio Coimbra lembra que as cerimônias de posse já tiveram várias datas diferentes ao longo da história;

Depois da constituição até o atual governo, foram oito cerimônias de posse, incluindo as reeleições de Fernando Henrique, Lula e Dilma Roussef.