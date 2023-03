Eliminados do BBB 23 já estão confinados para repescagem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador do BBB 23 (Globo) Tadeu Schmidt contou que os eliminados da temporada (à exceção de Guimê, Sapato e Gaga) já estão confinados para participar da dinâmica do reencontro -que trará dois deles de volta ao jogo.

Tadeu Schmidt: "Os nossos ex-participantes já estão confinados, não vão ver o Paredão de hoje e ainda não sabem o que vai acontecer com eles. A Key tá voltando do México e assim que voltar, vai direto para o confinamento".

O apresentador falou que na próxima quinta-feira dois ex-participantes voltarão para a casa após uma votação do público. Na terça-feira, a pessoa eliminada do décimo Paredão, se juntará aos outros eliminados para mais uma decisão do público.

Vai ter repescagem! A pessoa eliminada no Paredão desta semana vai direto para a casa do reencontro. Lá, ela vai se juntar a Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Os dois mais votados vão voltar para o jogo para disputar o prêmio do BBB 23 Tadeu Schmidt

"Ambos voltam sem imunidade e não participam da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que será autoimune", completou Tadeu.