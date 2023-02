'Ele já é um vencedor', diz família de Bruno Gaga após desistência

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A desistência do BBB 23 de Bruno Nogueira pegou de surpresa a família e os amigos do brother na cidade de São José da Laje, Alagoas, na tarde desta sexta-feira (17). Os parentes sofreram com a decisão do atendente de farmácia, mas entenderam o motivo da saída do reality show. Gaga, como é mais conhecido, explicou aos outros participantes que estava passando por uma crise ansiedade e não estava conseguindo ser ele mesmo na casa: uma pessoa alegre. "Ele já é um vencedor", disse em nota a família do agora ex-BBB.

Um pouco mais cedo, o time de Bruno Gaga emitiu um comunicado nas redes. "É com muita tristeza e dor no coração que a equipe do Bruno Gaga vem a público comunicar que Bruno desistiu do Big Brother Brasil 23", inicia a nota. "Seu sonho sempre foi estar no BBB para mudar a vida de sua família e mostrar a pessoa alegre, cheia de personalidade e contagiante que ele é".

Os administradores prosseguiram na explicação sobre a desistência. "No entanto, os desafios, pressões e autojulgamentos desencadearam em Bruno crises de ansiedade e uma tristeza da qual ele nunca tinha lidado. Por esse motivo, ele preferiu sair do programa, recobrar sua luz e se reconhecer como pessoa."