Eduardo Kobra se defende após ser alvo da polícia por fraude em mural em Boa Vista

O artista brasileiro Eduardo Kobra divulgou na tarde sexta-feira (22) nota afirmando que a execução da obra de arte assinada por ele em Boa Vista ocorreu de forma lícita e transparente. A declaração foi divulgada após operação deflagrada para investigar supostas irregularidades no contrato dele com a prefeitura da capital de Roraima.

A operação Aquarela, deflagrada na manhã desta sexta, foi para cumprir quatro mandados de busca e apreensão. A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Roraima, com apoio da pela Polícia Civil.

O mural de 180 metros, que representa uma iguana gigante, foi assinado pelo artista e e a pintura foi realizada por uma equipe dele enviada a Boa Vista. A obra custou R$ 400 mil aos cofres públicos e fica no Parque do Rio Branco, um dos pontos turísticos da capital do estado.

Íntegra da nota de Eduardo Kobra

Em atenção ao noticiado nesta sexta-feira, a respeito de obra de minha autoria inaugurada em dezembro de 2020 na cidade de Boa Vista, cumpre-me esclarecer os seguintes pontos:

1 - Eu, Eduardo Kobra, atuo há mais de três décadas como muralista. Já pintei murais em diversos estados brasileiros e em mais de 40 países. Em todos os trabalhos - dos murais pequenos aos de grandes dimensões - agimos com profissionalismo, transparência, paixão e respeito pela arte e pelo público.

2 - Fui contratado pela prefeitura de Boa Vista para executar o trabalho. De minha parte, como sempre em minha carreira, todo o valor está declarado, com os impostos e taxas pagos conforme a lei. Sobre isso, informo que toda a documentação referente à minha contratação, bem como os comprovantes de recebimentos e de pagamentos pertinentes ao caso estão à disposição de autoridades que precisem confirmar o caráter lícito,.

3. O valor da minha contratação é compatível com uma obra de tais dimensões e a minha trajetória. Além disso, um trabalho assim envolve diversos custos de materiais, equipamentos, deslocamentos da equipe e remuneração dos diversos profissionais envolvidos.

4 – O fato de eu não ter executado a obra de forma presencial não é e nem nunca foi ocultado. Criar e executar com uma equipe é prática habitual no mundo artístico contemporâneo. Devido à Pandemia, como foi amplamente divulgado pela imprensa, cancelei ou adiei em 2020 e parte de 2021 os trabalhos que faria no Exterior e em alguns estados brasileiros. Nesse trágico período, profissionais não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, tiveram que adaptar seu cotidiano e modo de trabalho. Meu caso não é diferente. Eu não poderia viajar até Roraima por respeito ao isolamento e pelo fato de eu pertencer a um grupo de risco, o que aumentava exponencialmente meu perigo de contrair Covid. Durante a Pandemia fizemos poucos trabalhos, quase todos foram beneméritos, para arrecadar fundos para pessoas necessitadas e entidades que atuam na área da Saúde. Destaco também que o trabalho de execução da obra não foi terceirizado para outra empresa: foi realizado por artistas da minha equipe, que sempre pintam comigo. Todo o processo de pesquisa, estudo, criação das artes, assim como preparo de moldes e stensils foram feitos por mim no meu estúdio. Isto foi previamente combinado com a contratante e sempre tratado de forma transparente.