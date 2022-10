Dupla é presa por estuprar e roubar dinheiro de faxina de adolescentes indígenas

Dois homens, de 20 e 24 anos, foram presos por estuprar e roubar o dinheiro de faxina de duas adolescentes indígenas, ambas de 14 anos, em uma comunidade indígena do Bonfim, no Norte de Roraima.

De acordo com informações da polícia, o caso aconteceu no dia 9 de outubro quando as vítimas estavam voltando para casa após o serviço. No trecho, os criminosos que estavam em duas motocicletas abordaram as meninas e as obrigaram a subir nos veículos.

Os suspeitos as encaminharam para uma plantação de acácias. “Os dois roubaram o dinheiro das meninas, as agrediram, ameaçaram, e as obrigaram a ingerir bebidas alcoólicas, em seguida as violentaram e as impediram de sair do local. Somente na madrugada do dia seguinte (10), eles fugiram deixando as duas na plantação de acácias. Por volta das 5h elas chegaram até uma comunidade onde pediram ajuda”, explicou Alberto Alencar, titular da Delegacia Regional de Bonfim.

As meninas foram socorridas para um hospital e realizaram exames que comprovaram os estupros.

De acordo com Alencar, os dois homens foram presos na quinta-feira (20) quando compareceram na delegacia com um advogado. Eles alegaram que a relação sexual teria sido "consensual".

A dupla foi encaminhada para um presídio após procedimentos cabíveis.