Duas pessoas ficam feridas após avião bater contra cerca de aeroporto

Duas pessoas, que não foram identificadas, ficaram feridas depois que um avião bateu contra a cerca do aeroporto de Bragança Paulista, em São Paulo, nesta quinta-feira (1º).

De acordo com o Sistema Globo, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas para o hospital da cidade por pessoas que estavam no local.

O acidente aéreo teria ocorrido porque o bimotor ainda não havia recolhido o trem de pouso quando o piloto perdeu o controle e colidiu contra a grade ao lado da pista.

Ainda de acordo com a publicação, o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) vai apurar as circunstâncias do acidente. O aeroporto foi fechado temporariamente.