Domitila se emociona em Raio-X

Domitila. "E agora ter oportunidade de poder voltar do Paredão significa muito para mim, porque eu sabia que, aqui na casa, tem muita gente que não queria que eu ficasse. Eu estava com medo de vocês também não quererem que eu ficasse aqui. Então, para mim, realmente é um momento de muita gratidão ter essa oportunidade de mais uma semana neste sonho. Muito obrigada a todo mundo que votou, de coração".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila gravou o Raio-X nesta terça (1) de manhã, com a voz embargada após sobreviver ao seu primeiro Paredão do BBB 23. Ela agradeceu o público e se queixou da semana difícil após vetos e Castigo do Monstro.

