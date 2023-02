Bruna desconfia de intenções de Fred Nicácio no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em conversa na madrugada desta quarta (1), após Gabriel deixar o BBB 23, Bruna Griphao pontuou como vê o jogo de Fred Nicácio. A atriz desconfia de suas intenções e classifica sua estratégia como maliciosa.

Bruna: "Toda vez que a gente conversa com o Fred [Nicácio] é sempre sobre ele. E é sempre uma palestra (...) Foi o que a Amanda falou, parece sempre que ele está falando com o público, e não comigo."

A sister duvida sobre as intenções do médico com relação a ela. No papo com MC Guimê, Larissa e Fred, ainda salientou que, tanto ele quanto Domitila, jogam o BBB 23 com malícia.

Bruna: "Os dois [Domitila e Fred Nicácio] têm o mesmo bagulho, só que eu acho que ele é mais ligeiro. Você acaba sendo envolvida por ele. (...) São nesses exemplos que eu vi que tem malícia ali."