Domitila diz que Cezar é seu alvo no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila Barros afirmou que Cezar Black está em sua mira no BBB 23 (Globo). A sister confessou para Fred Nicácio que deu o emoji de "alvo" para o brother no Queridômetro.

Domitila: "Eu dei alvo para ele hoje. Porque, se ele, a partir de ontem, é fato que votaria em mim, agora ele vai ser meu alvo. Como todas as pessoas que dormem no Quarto Deserto. Eu não vou ficar sendo alvo e motivo de voto e ficar achando bonito, rindo. Então agora é isso. O Cezar vota em mim e está tudo certo, tanto que...".

Fred Nicácio: "Você não é prioridade de voto dele. E isso foi provado com a atitude dele ontem, quando ele, podendo te colocar no Monstro do Paredão, ele não te coloca. Inclusive, a grande polêmica com o quarto de lá, que ele assumiu o B.O., foi por causa disso. Isso demonstrou com atitudes que você não é prioridade dele".

Domitila: "Mas vamos trabalhar com fatos. E os fatos são: eu sou opção de voto dele, e, neste Paredão, eu me safei por um triz porque ele prefere ir com Aline e Amanda por ter estilo de jogo parecido com o dele. Não tem nada a ver com a empatia que ele tem por mim, com carinho. E está certíssimo".