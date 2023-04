Cezar revela quem planeja imunizar e diz que desestabilizou Deserto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Raio-X da manhã deste domingo (9), Cezar Black se mostrou confuso consigo mesmo após cogitar dar o Colar do Anjo para Larissa no BBB 23 (Globo). O brother ainda comentou sua mudança para o Quarto Deserto.

Cezar: "Galera, onde eu estava com a cabeça quando eu falei que ia imunizar a Larissa? Meu Deus! Não joga comigo, vota em mim... Estou entre o Fred e a Sarah. Decidirei hoje. A Sarinha mais porque foi a única pessoa que me apoiou realmente quando eu precisava daquela imunização. Ela sinalizou que me imunizaria. Enfim".

Cezar: "Entenderam o meu voto ontem, né? Indiquei a Amanda ao Paredão. Foi uma pessoa que votou em mim e me colocou no Paredão, sendo que é uma pessoa em quem eu não votaria antes. E a Aline, que sempre foi minha opção de voto. Agora, vamos esperar".

Cezar: "Cara, a minha ida ao Quarto Deserto desestabilizou completamente as meninas! Agora é isso, vamos pra cima".

O enfermeiro ainda não sabe, mas o Anjo é autoimune.