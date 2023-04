Domitila Barros revela no BBB 23 atuação em novela alemã

Fred se divertia com a história da amiga que interpretava uma estudante francesa que ia morar na Alemanha para financiar os estudos. "Trabalhava como essa recepcionista de um hotel para viver no país estrangeira", explica Domitila. Ela ainda lembrou que mesmo sendo coadjuvante na produção, a preparação era intensa.

"Quando eu fiz a novela... se três pessoas pediram foto para mim nas ruas foi muito", riu Domitila que continuou o relato: "Eu era a recepcionista do hotel. É como aqui a novela, vários núcleos. O meu núcleo era o núcleo do amor...era um casal. Tudo o que acontecia de romance na trama era nesse núcleo. Era um casal que abria um hotel que recebia estudantes da Europa toda. Como eu tinha sotaque, tinha que ser um papel que fazia sentido".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.