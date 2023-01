Domitila acusa brother de se 'vitimizar' e diz ter ranço

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila expressou o que pensa sobre sua antiga dupla de BBB 23 (Globo). A sister e Cezar tiveram um desentendimento quando Fred Nicácio falou para seu grupo que viu o brother falando mal da Miss Alemanha.

Cezar chorou nesta sexta-feira (27) na piscina e foi consolado pelo médico, que voltou do Quarto Secreto ontem. Domitila, no entanto, não engoliu as lágrimas do colega.

"Todo mundo falando: 'Ah, coitadinho. Ele tá bem?'", disse ela em conversa como Key Alves. Domitila ainda disse que o brother foi falso: "Ele não chorou. Foi tão ridículo, do meu ponto de vista, que até Tina foi falar com ele. Ela deu um abraço nele, voltou pra minha boia e virou o olho", disse a sister.

"Isso tá me dando um ranço tão grande... Ainda nem digeri aquilo e ainda tenho que lidar com essa situação de: 'Você é forte, f*da-se. Ele é o fraquinho, a gente tem que estar do lado do fraco", afirmou Domitila para Key.