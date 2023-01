Afinal, o que Cezar falou sobre Domitila que contrariou Nicácio?

Cezar se justificou hoje, e afirmou: "Não gosto dela. Hoje eu me sinto completamente desconfortável, e ela sabe disso e fica alfinetando", disse ele em conversa com Nicácio.

O médico ficou chocado junto de Marília, a primeira eliminada da edição, ao ouvir Cezar falando mal de Domitila, sua dupla no início do reality.

Nicácio deu uma bronca em Cezar e Cristian por uma conversa que ouviu no Quarto Secreto. A fala que levou Fred a ficar decepcionado com o brother aconteceu durante a festa das líderes Bruna e Larissa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar está passando por momentos emotivos nos últimos dias no BBB 23 (Globo). A volta de Fred Nicácio mexeu muito com todos os brothers, mas com o enfermeiro foi diferente.

