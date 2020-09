Dois secretários do Governo do Pará são presos em operação da PF

Uma operação que investiga desvio de verbas públicas da Saúde no Governo do Pará resultou na prisão do secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Parsifal de Jesus Pontes, e do secretário de Transportes, Antonio de Padua, na manhã desta terça-feira (29).

Além deles também foi detido Leonardo Maia Nascimento, um ex-assessor de gabinete de Helder Barbalho. Enquanto parte dos agente da PF cumpre mandados de prisão e busca e apreensão no Pará, outra parte da equipe mira em uma médica, uma advogada e várias funcionárias públicas de São Paulo.

Investigações da PF, mostram que os suspeitos desviam o dinheiro por meio de pelo menos 12 contratos firmados com instituições públicas que administravam os hospitais do estado e também hospitais de campanha levantados durante a pandemia do novo coronavírus. O esquema desviou no total mais de R$ 1,2 bilhões.