Governo divulga calendário de pagamentos do auxílio emergencial; saiba mais

O calendário de pagamentos das parcelas de R$ 300 do Auxílio Emergencial para beneficiários fora do Bolsa Família foi divulgado pelo Ministério da Cidadania nesta segunda-feira (28). A prorrogação do benefício será em mais 4 parcelas até o mês de dezembro deste ano. De acordo com o Sistema Globo, apenas os beneficiários do Bolsa Família seguem o calendário do próprio bolsa.

(Foto: Reprodução)

