Divulgada ordem de desfile das escolas de samba de São Paulo

O desfile das escolas de samba de São Paulo, que deve acontecer no mês de julho, se já houver vacinação para a Covid, ainda não tem uma data certa para ser realizado, mas já foi decidida a ordem em que as agremiações irão se apresentar. Confira:

Confira a ordem dos desfiles:Grupo Especial

Sexta-feira

Acadêmicos do Tucuruvi

Colorado do Brás

Mancha Verde

Tom Maior

Unidos de Vila Maria

Acadêmicos do Tatuapé

Dragões da Real

Sábado

Vai-Vai

Gaviões da Fiel

Mocidade Alegre

Águia de Ouro

Barroca Zona Sul

Rosas de Ouro

Império de Casa Verde

Grupo de Acesso 1

Domingo

Morro da Casa Verde

Camisa Verde e Branco

Mocidade Unida da Mooca

Independente

Estrela do Terceiro Milênio

X-9 Paulistana

Leandro de Itaquera

Pérola Negra

Grupo de Acesso 2

Segunda-Feira

Brinco da Marquesa

Camisa 12

Uirapuru da Mooca

Primeira da Cidade Líder

Unidos de Santa Bárbara

Torcida Jovem

Nenê de Vila Matilde

Unidos do Peruche

Imperador do Ipiranga

Amizade Zona Leste

Tradição Albertinense

Dom Bosco de Itaquera