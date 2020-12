CoronaVac não atingiu 90% de eficácia no Brasil, diz secretaria de Saúde

Um dia após a informação de que a CoronaVac é eficaz, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse hoje (24), que a vacina não atingiu 90% de eficácia em testes realizados no Brasil, diferentemente do anunciado pela Turquia.

Segundo um site Globo, a taxa não foi divulgada ainda, porque há um acordo entre o Instituto Butantan, no Brasil, e a empresa Sinovac, da China, para que o anuncio feito seja feito em acordo com os dois. Para o programa Ponto Final da CBN, Jean Gorinchteyn disse que vacinas formuladas com fragmentos de vírus, os chamados vírus inativados, acabam produzindo menos defesa do que a tecnologia que usa vírus vivo, técnica chamada de vírus atenuado. "Então, nós sabíamos que a efetividade jamais atingiria 90%", disse o secretário.

A Turquia afirmou que no país o imunizante teve 91% de eficácia; no Brasil, Dimas Covas, presidente do Butantan, disse que ultrapassou o valor mínimo de 50%, e que esse número já permite a redução de impacto da doença. Para que a vacina comece a ser distribuída é necessário que o Instituto Butantan envie o relatório à Anvisa, e que o órgão aprove o uso do imunizante.

Ainda segundo o site, se aprovada, a CoronaVac pode se tornar a primeira vacina contra o novo coronavírus disponível no Brasil. Pelo cronograma do governo de São Paulo, a vacinação no estado deve começar no dia 25 de janeiro.