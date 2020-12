Dezenas de casos de reinfecção por Covid-19 são investigado no Brasil

58 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19, em nove estados brasileiros, estão em investigação pelo Ministério da Saúde. O primeiro e único caso confirmado oficialmente no Brasil é o de uma mulher de 37 anos, profissional da saúde, que mora no Rio Grande do Norte e trabalha na Paraíba.

A mulher foi infectada duas vezes pelo coronavírus, com intervalo de cento e dezesseis dias entre as duas infecções. A análise genética mostrou que se tratam de duas linhagens diferentes do vírus, o que significa que ele está sofrendo mutações dentro do Brasil.

Mas por que será que com tantos casos suspeitos de reinfecção, só recentemente tivemos uma confirmação oficial, e apenas uma até agora? É porque isso depende da análise das duas amostras do vírus que infectaram um paciente, e nem sempre a primeira está disponível. Quem explicou isso pra gente foi a médica infectologista Eliana Bicudo.

Além das mutações que o coronavírus sofre, existe outro fator para a reinfecção de pacientes: o tempo que o nosso organismo permanece produzindo anticorpos que, segundo a infectologtista Eliana Bicudo, aparentemente não é muito longo.

Por causa do número de casos suspeitos de reinfecção por covid-19 em todo o país, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde estão orientando as pessoas a manterem todas as medidas de prevenção contra o coronavírus, mesmo quem já teve a doença.