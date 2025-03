'Deveria ter falado na cara', diz Gracyanne sobre relação com Diego Hypolito

Ela resolveu falar sobre esta última no Sincerão da última segunda. "Falando na frente do Brasil inteiro, parece que você está credibilizando a sua opinião", justificou.

Gracyanne foi chamada de falsa nas redes sociais pelo público ao falar bastante de Diego pelas suas costas, com suas aliadas. Ao ser confrontada por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ela confessou: "Deveria ter falado na cara".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESs) - Após ser eliminada do BBB 25, Gracyanne Barbosa seguiu para o primeiro compromisso pós-reality e assistiu aos seus melhores (e piores) momentos no programa. A musa fitness foi confrontada sobre suas atitudes com Diego Hypolito, seu amigo, que se sentiu traído após receber informações da Vitrine do Seu Fifi.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.