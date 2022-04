Desfiles das escolas de samba de São Paulo ocorrem dias 21 e 23 de abril

Os desfiles das escolas de samba em São Paulo acontecem no próximo fim de semana, entre os dias 21 e 23 de abril no sambódromo do Anhembi. No dia 21, as escolas de samba do grupo de acesso se apresentam e nos dias 22 e 23, será a vez das do grupo especial. Apesar dos desfiles das escolas estar garantido, ainda não há data oficial para o carnaval de rua.

Em reunião na última sexta feira entre as secretarias da prefeitura, do estado e alguns representantes dos blocos de carnaval, não houve consenso sobre a disponibilização de estrutura de segurança e viária para o carnaval de rua no dia 21 de Abril nem sobre a realização da folia em uma data futura.

Os representantes dos blocos de rua, consideraram que o carnaval no feriado de Tiradentes, é atípico e deve atrair um público menor. Alessa Camarinha, coordenadora de um bloco de rua na capital, se disse decepcionada com a falta de organização e disse que os blocos menores devem desfilar no dia 21.

Do outro lado, o secretário executivo de segurança pública do estado, Coronel Camilo falou que não é possível organizar uma infraestrutura de segurança para eventos de grande porte como o carnaval em menos de 10 dias.

A prefeitura cogita a possibilidade de o carnaval de rua ocorrer no feriado de Corpus Christi em junho, mas o coordenador do Fórum dos Blocos de Rua, Zé Cury explicou que muitos blocos terão dificuldade de fazer o desfile na data por ser a época em que os coletivos fazem outros eventos em busca de recursos para o carnaval do ano seguinte.