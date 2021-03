Deputados aprovam rebatizar Maracanã com nome em homenagem ao Rei Pelé

Os deputados da Assembleia legislativa do Rio de Janeiro votaram nesta terça-feira (9), a favor do projeto de renomeação do Maracanã, para homenagear o ex-jogador Pelé.

De acordo com o Uol, caso o Governador em exercício do estado, Claudio Castro, sancione a proposta, o Estádio Jornalista Mário Filho passará a ser chamado de Estádio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé.

No texto aprovado pelos deputados, o complexo poliesportivo do Maracanã, que conta com o estádio de futebol, o Maracanãzinho, o parque aquático Júlio Delamare e o estádio de atletismo Célio de Barros, passaria a se chamar Complexo Mário Filho, para continuar homenageando o jornalista.