Brasil bate recorde de mortes diárias por Covid com 1.954 óbitos em 24horas

Segundo um site Globo, através de dados do consórcio, já são 48 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1 mil, 12 dias acima de 1,1 mil, e pelo décimo dia a marca aparece acima de 1,2 mil. Foram 11 recordes seguidos de 27 de fevereiro até aqui.

Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.572, também um recorde.

