Deputado venezuelano diz que yanomamis desnutridos vieram de seu país para o Brasil

Deputado na Assembleia Nacional da Venezuela, Romel Guzamana afirmou em postagem em uma rede social que indígenas da etnia yanomami com sinais de desnutrição no Brasil são refugiados da fome no país vizinho que cruzaram a fronteira.

A versão, sem respaldo entre autoridades brasileiras e especialistas, vem sendo difundida por opositores do regime do ditador Nicolás Maduro.

"Denuncio a grave desnutrição de nossos irmãos indígenas yanomamis do estado Bolivar. Cruzaram ao Brasil em busca de comida, outra violação aos direitos humanos indígenas por culpa do regime de Maduro", escreveu ele, que é do partido Vontade Popular, o mesmo do líder oposicionista Juan Guaidó. Na postagem, ele incluiu a foto de uma idosa yanomami que morreu por desnutrição no último domingo (22).

Guaidó autoproclamou-se presidente do país e era reconhecido pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), entre outros países, mas essa condição foi revogada pela Assembleia venezuelana no final de 2022.

Indígena da etnia baniva, Guzamana é um dos representantes da região amazônica na Assembleia e também integra o Parlamento Amazônico.

Ao Painel, ele disse que os yanomamis venezuelanos têm relações de parentesco com indígenas brasileiros.

"Os índios não têm fronteiras. Na Venezuela não têm sustento, alimentos, remédios. Muitos vieram ao Brasil em busca da sobrevivência", diz ele, que afirma ter obtido relatos de indígenas na região amazônica para difundir esta versão.