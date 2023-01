Bruna Griphao está desconfiada e infeliz com Gabriel

CARA DE SAPATO: "Ontem, de novo, eu conversei com ele. Eu até me exaltei e pedi desculpas hoje"

BRUNA: "E é fod*. Não sei em quem acreditar, não acho que o Fred Nicácio seja maluco de inventar um negócio desse, mas também acho que pode não ter sido tão assim. Eu falei com a Paulinha, eu vou abrir mã do Gabriel"

Em conversa com Cara de Sapato na sala, a atriz afirmou que não sabe em quem acreditar, no modelo ou no médico Fred Nicácio.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao se mostrou desconfiada e descontente com Gabriel no BBB 23 (Globo).

