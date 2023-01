Cara de Sapato diz que não usará Poder do Veto com Gabriel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cara de Sapato afirmou que se Gabriel for para o Paredão do BBB 23 (Globo) não irá defendê-lo com Poder do Veto.

Em conversa com Bruna Griphao, Paula e Fred Desimpedidos, ele relembrou a discussão com o modelo nesta sexta-feira (27).

CARA DE SAPATO: "Ele tem que tomar cuidado redobrado, principalmente, depois do que aconteceu. Não tem jeito. A parte que pegou, que foi quando eu me exaltei, eu tava falando com ele e o Guimê estava no quarto e ele falou 'Tu tá falando comigo, não é com o Guimê'. Aí eu falei 'Senta aí na minha frente e diga aí então'. Eu me exaltei e ele se exaltou também. Eu falei 'tu é burro proque eu tô tentando te ajudar porque eu gosto de você'"

BRUNA: "Ontem eu na festa fiquei um momento 'Mano, não quero mais falar com ele'. Mas é isso, não dá para saber oq ue é verdade e o que é mentira. O ponto é, eu não acho que o Fred seria doido de inventar um negócio desse"

FRED DESIMPEDIDOS: "De voltar mentindo, né?!"

BRUNA: "É"

PAULA: "Hoje o Gabriel precisa ir ao Paredão e ponto."

CARA DE SAPATO: "Vamos dizer que vá só ele do grupo para o Paredão. Eu não sei se eu veto"

PAULA: "Por que não?"

FRED DESIMPEDIDOS: "Não vai defender o cara?"

CARA DE SAPATO: "Eu não tenho como defender ele. Eu tenho o poder do veto e não tenho como defender ele. Você tem noção? Eu tentei conversar para caralh* com ele, desde antes."