Depois de muitos pedidos, brothers vibram com show de Luísa Sonza no 'BBB 23'

"Tenho certeza de que será incrível voltar ao BBB, poder fazer um show para animar a galera e ainda me divertir com eles", disse Luísa.

A artista já tinha se apresentado na casa mais vigiada do Brasil na edição passada e, em entrevista ao GShow, disse que estava animada por voltar ao palco do BBB.

Detalhes da festa. Três sets diferentes fazem parte do evento, para que os participantes possam produzir conteúdo. A câmera de slow motion e o jogo de espelhos estarão garantidos, assim como globos giratórios imitando uma balada e um painel com um bailarino para avaliar o potencial de dança de cada um.

