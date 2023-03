Universitárias debocham de colega de classe de 40 anos de idade; vídeo

Uma sobrinha da estudante de 40 anos também usou as redes sociais para manifestar sua indignação. “Minha tia sempre batalhou trabalhando sem parar desde pequena com as irmãs para ajudar a minha avó e a cuidar dela. Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve a oportunidade. Hoje, ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis e estava muito feliz e animada para começar as aulas, e daí surge três meninas escrotas, que só vivem na própria bolha, gravando vídeo zombando pela tia ser a mais velha da turma”, lamentou.

