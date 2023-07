Criminosos interceptam ambulância e matam paciente em frente de hospital

O crime aconteceu em frente da entrada de emergência do Hospital Teresa de Lisieux. A Polícia Civil informou que o jovem estava sendo resgatado após troca de tiros com policiais.

Um homem que estava sendo resgatado por equipe do Samu após ser baleado foi executado em frente de um hospital de Salvador, no sábado (1º). Criminosos interceptaram a ambulância, retiraram o jovem de 20 anos, identificado como Paulo Vitor Soares, de dentro do veículo e o atingiram com vários tiros, segundo informações do site Correio.

