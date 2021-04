Crimes do ex-jogador Edmundo prescreveram, decide STF

Em 2011, o então ministro do STF Joaquim Barbosa declarou "extinta a punibilidade" no caso do jogador.O caso foi a plenário e nesta sexta-feira, por 6 a 5, os ministros decidiram manter o entendimento do ex-ministro Barbosa.

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu na sexta-feira (16) a prescrição dos crimes do ex-jogador e comentarista esportivo Edmundo Alves de Souza Neto, responsável por um acidente de carro ocorrido em 1995, que matou três pessoas na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro.

