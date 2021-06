Criança que caiu de atração no Beto Carrero segue na UTI; mãe está em choque

A mãe do menino está em estado de choque, conforme relataram os familiares ao Portal NSC Total. A ida da criança no parque foi um pedido de presente de aniversário.

O menino Enzo, 6 anos, que caiu de uma atração no Beto Carrero World , continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de Itajaí. O incidente ocorreu no último sábado (19).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.