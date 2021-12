Criança fica pendurada em janela de apartamento e vizinhos se desesperam; Veja vídeo

A moradora que grava tudo do prédio da frente grita desesperada até conseguir chamar a atenção da família do menino que aparece na varanda

Moradores de um condomínio viveram momentos de terror ao presenciar uma criança pendurada do lado de fora da janela de um apartamento no 2° andar do prédio na cidade de Icaraí, em Niterói, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.