Criança de 3 anos cai em piscina e se salva após técnicas de natação; vídeo

O menino é retirado da água com vida. De acordo com a Record TV Maringá, a criança não ingeriu água em momento algum e nem ficou ferida.

Nas imagens das câmera de segurança da residência é possível perceber que a criança anda nas proximidades da borda da piscina, se desequilibra e cai. Em mais de 1 minuto de vídeo, o menino bate as pernas e os braços com a intenção de ficar na superfície.

