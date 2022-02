Criança de 10 anos morre após engolir balão de festa

Pedro Henrique Silva, de apenas 10 anos de idade, morreu na última sexta (11), após engolir um balão de festas na cidade de Luiziânia (GO). O menino estava na casa de uma amiga da mãe há cerca de 1 semana, quando por volta das 21h a criança foi vista correndo assustada para a cozinha da casa. Ao correr para o cômodo, Pedro informou à mulher que havia engolido uma bexiga e bebeu um copo de água logo em seguida. Mas minutos depois a criança desmaiou. A mulher correu para a rua em desespero com a criança no colo e recebeu ajuda de um carro que passava na via. O menino foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Jardim do Ingá, onde foi dado como morto. Um boletim de ocorrência foi registrado. Tanto a mulher quanto a mãe da criança serão ouvidas pela polícia.

